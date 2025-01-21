شاهد| النصر يعبر الخليج بثلاثية

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتمكن النصر من التقدم عن طريق كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني مع الدقيقة 65 من عمر اللقاء.
ونجح كوستاس فورتونيسوس في إدراك التعادل لفريق الخليج من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ولكن سلطان الغنام أعاد التقدم لفريق النصر بعدها بدقيقة واحدة، ثم عزز رونالدو بالثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 90+8.
ولعب الخليج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد لاعبه سعد حمسل.
وارتقى النصر بعد الفوز إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتراجع الخليج إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
رونالدو والغنام يصعدان بالنصر للمركز الثالث مؤقتًا 🥉✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/vjEpjfwSoE
— SSC (@ssc_sports) January 21, 2025