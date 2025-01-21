الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| النصر يعبر الخليج بثلاثية
الرياضة

شاهد| النصر يعبر الخليج بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتمكن النصر من التقدم عن طريق كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني مع الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ونجح كوستاس فورتونيسوس في إدراك التعادل لفريق الخليج من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ولكن سلطان الغنام أعاد التقدم لفريق النصر بعدها بدقيقة واحدة، ثم عزز رونالدو بالثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 90+8.

ولعب الخليج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعد طرد لاعبه سعد حمسل.

وارتقى النصر بعد الفوز إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتراجع الخليج إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *