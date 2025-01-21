شاهد| الرياض يصعق التعاون بهدف قاتل

البلاد- جدة

حقق فريق الرياض فوزًا قاتلًا على نظيره التعاون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب التعاون سلطان مندش في الدققيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 90+11، سجل محمد كوناتي الهدف الأول لفريق الرياش من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، وصل فريق الرياض إلى 25 نقطة في المركزالسابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز التاسع.