شاهد| الرياض يصعق التعاون بهدف قاتل

البلاد- جدة
حقق فريق الرياض فوزًا قاتلًا على نظيره التعاون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب التعاون سلطان مندش في الدققيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
بتلك النتيجة، وصل فريق الرياض إلى 25 نقطة في المركزالسابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽️
في الوقت القاتل.. كوناتيه يعلن الهدف الأول من ركلة جزاء ⚽️
الرياض 1 × 0 التعاون#دوري_روشن_السعودي#الرياض_التعاون | #SSC pic.twitter.com/sTpsWDYIcP
— SSC (@ssc_sports) January 21, 2025