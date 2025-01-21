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شاهد| الرياض يصعق التعاون بهدف قاتل
الرياضة

شاهد| الرياض يصعق التعاون بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الرياض فوزًا قاتلًا على نظيره التعاون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب التعاون سلطان مندش في الدققيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة  90+11، سجل محمد كوناتي الهدف الأول لفريق الرياش من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، وصل فريق الرياض إلى 25 نقطة في المركزالسابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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