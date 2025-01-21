تطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات وإعادة التدوير

البلاد ــ الرياض

وقّعت شركة الطائرات المروحية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”؛ تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة وتطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات وإعادة التدوير، ودعم الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعكس الاتفاقية التزام الشركتين في تقديم حلول طيران مستدامة وخدمات جوية متقدمة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وستتعاونان على تعزيز العمليات المدفوعة بالتكنولوجيا، وتوسيع نطاق خدمات شركة الطائرات المروحية نحو قطاعات جديدة تدعم الاستدامة.

وأبان الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية أرنو مارتينيز، أن الشركة تسعى إلى الحد من البصمة الكربونية لعملياتها بشكل فعال، لافتًا النظر إلى أن الاتفاقية تلزم بتحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة تُسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الطيران والبيئة.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ” سرك ” المهندس زياد الشيحة؛ أن الهدف من هذا التعاون هو دفع عجلة الابتكار، وتقليل الانبعاثات، وضمان سلامة البيئة على المدى الطويل للقطاع، ويعزز المستقبل المستدام، ويضع المملكة في طليعة الاقتصاد الأخضر العالمي.