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“المركزية” تناقش استعدادات رمضان والحج

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بخطة حج 1446هـ.

وبحسب “واس”، اطلعت اللجنة على حالة المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة؛ استعدادًا لحج هذا العام، والهادفة إلى التسهيل على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم شعائرهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا العناية بضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة وأمان.

وقد ناقشت اللجنة جاهزية واستعدادات الجهات لشهر رمضان المبارك، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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