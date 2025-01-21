العدالة يعتلي صدارة” يلو”.. ونيوم يتراجع للوصافة

حائل _ خالد الحامد
اعتلى فريق العدالة جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على البكيرية 2 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي البكيرية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 من البطولة.
سجل للعدالة”ألان ليما، وفيليب مايا”؛ ليرتقي العدالة إلى صدارة الترتيب بـ 32 نقطة، فيما بقي البكيرية بـ 24 نقطة في المركز الثامن.
وفي تبوك، تراجع نيوم لوصافة الترتيب بعد تعثره بالتعادل أمام ضيفه أبها، بعد ماكان متقدمًا بهدفين عن طريق كارلوس جونيور،
وعبدالله الزيد، وقلص أبها الفارق عن طريق مدافع نيوم محمد الدوسري خطأ في مرماه، قبل أن يدك أبها التعادل عن طريق حسين الرقواني، وشهدت المباراة طرد لاعبي أبها لامين ندو و جونستون أوموروا.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد نيوم 31 نقطة بالمركز الثاني، وأبها 23 نقطة بالمركز التاسع.
وحقق النجمة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
سجل ثلاثية النجمة ليو تاليكا د 34 من ركلة جزاء، وسيلا سو، وبلال عواشيريا. وشهدت المبارة طرد لاعب النجمة سيلا سو بالصفراء الثانية.
بهذا الانتصار، ارتفع رصيد النجمة إلى 29 نقطة متقدما للمركز الثالث، فيما تراجع الطائي للمركز السادس برصيد 29 نقطة.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 21, 2025