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أمير الرياض يشيد بالإنجازات العالمية لطلبة التدريب التقني

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1446 هـ      21 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على الإنجازات العلمية العالمية لطلبة التدريب التقني والمهني بالمنطقة لعامي 2023- 2024.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بدر بن إبراهيم العبد الواحد ومتدربي ومتدربات المنشآت التقنية والمهنية بمنطقة الرياض الحاصلين جوائز ومراكز علمية عالمية متقدمة لعامي 2023 – 2024 في مسابقات ماليزيا وسنغافورة وكوريا.

واستمع سموه إلى شرح حول المشروعات المشاركة في المسابقات المقامة، وآليات العمل على المشروعات والمتابعة والتقييم والتحكيم فيها وأهدافها والمراكز المحققة لتلك المشروعات.

ونوه سموه بهذه الإنجازات العلمية التي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- متمنيًا للطلاب والطالبات في المنشآت التقنية والمهنية بالمنطقة التوفيق والنجاح والتميز المستمر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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