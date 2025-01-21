أمير الرياض يشيد بالإنجازات العالمية لطلبة التدريب التقني

البلاد – الرياض

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على الإنجازات العلمية العالمية لطلبة التدريب التقني والمهني بالمنطقة لعامي 2023- 2024.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بدر بن إبراهيم العبد الواحد ومتدربي ومتدربات المنشآت التقنية والمهنية بمنطقة الرياض الحاصلين جوائز ومراكز علمية عالمية متقدمة لعامي 2023 – 2024 في مسابقات ماليزيا وسنغافورة وكوريا.

واستمع سموه إلى شرح حول المشروعات المشاركة في المسابقات المقامة، وآليات العمل على المشروعات والمتابعة والتقييم والتحكيم فيها وأهدافها والمراكز المحققة لتلك المشروعات.

ونوه سموه بهذه الإنجازات العلمية التي تحققت بفضل دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- متمنيًا للطلاب والطالبات في المنشآت التقنية والمهنية بالمنطقة التوفيق والنجاح والتميز المستمر.