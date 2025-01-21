أمانة جدة تُصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة، خلال حملة ميدانية لرصد وتعقب “البيع العشوائي”, 3,5 أطنان من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية رصدت عددًا من المخالفات في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، أسفرت عن ضبط 3.5 أطنان من الخضروات والفواكه التي كانت تُعرض في بسطات وعربات غير مرخصة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام البلدية بالقضاء على الظواهر السلبية وضمان سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأشارت البلوي إلى أن الأمانة ستواصل الجهود الميدانية لمراقبة المخالفات كافة، مثمنة أهمية تعاون السكان في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940.