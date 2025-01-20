ملتقى الشُعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل منطقة مكة.. «جبل سيرين».. وجهة مفضلة لهواة الرحلات البحرية

البلاد – جدة

يبرز من وسط المياه الزرقاء لساحل البحر الأحمر، وتحديدًا غرب محافظة الليث” جبل سيرين”، وهو عبارة عن كتلة جبلية يبلغ ارتفاعها ما يقارب من 500 متر، بتكوينها اللافت للأنظار، الذي أصبح وجهة مفضلة للعديد من هواة الرحلات البحرية.

ويزيد من جمال هذا التكوين الجبلي، الذي يبلغ عرضه أكثر من 1000 متر، الشعاب المرجانية التي تحيط به من جميع الاتجاهات بألوانها وجمالها وتنوعها الحيوي، إلى جانب الغطاء النباتي المنتشر على سفح الجبل وقمته، تجتمع مع مياه البحر الفيروزية الصافية؛ لتشكل مناظر خلابة خاصة مع أوقات شروق وغروب الشمس.

ويعد “جبل سيرين” بيئة طبيعية غنية فريدة من نوعها ومنطقة جذب سياحي، وذلك لبعد موقعه عن البر، وقربه من مجموعة جزر داخل مياه البحر الأحمر، التي توفر للسياح تجربة مميزة مليئة بالاسترخاء والاستكشاف.

ويعد البحر الأحمر من أغنى بحار العالم بالشعاب المرجانية المتنوعة، التي تتميز بتنوع أشكالها وأنماطها وألوانها، في حين نشأت معظم جزر البحر الأحمر من بقايا حيوان المرجان، وتبدو بعض الشُعاب المرجانية على شكل حواش من المرجان الملاصقة لشواطئ الجزر وحولها، وقد تكونت بفعل تراكم المرجان والمواد العضوية والكلسية.