مفوض «الأونروا» يشيد بجهود المملكة في إنهاء صراع غزة

البلاد – واس

أشاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، خلال مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي، بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية لدعم حل الدولتين، وإعادة بناء قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذا التحالف الدولي يمثل خطوة محورية نحو انتقال سياسي شامل يتضمن تسليم خدمات “الأونروا” إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة، بما يضمن استقرار المنطقة وحقوق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأونروا تعمل على استئناف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق المساعدات، كما أن الوكالة أعدت خطة شاملة لمدة 60 يومًا، تهدف إلى إدخال 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مقارنة بـ40-50 شاحنة يوميًا خلال الأشهر الماضية.

وحذر لازاريني من التشريع الإسرائيلي الذي يهدد بإنهاء عمل الأونروا، مؤكدًا أن تنفيذه سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني وزيادة معاناة سكان غزة، حيث يعتمد مئات الآلاف على خدمات الوكالة الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعطل جهود إعادة الإعمار.

ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا، المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا ماليًا بشكل عاجل لمنع توقف خدماتها المنقذة للحياة، وإلى مواجهة التشريع الإسرائيلي الذي يهدد مستقبل الفلسطينيين وثقتهم بالمجتمع الدولي، مؤكدًا أن استمرار العمل الإنساني في غزة يتطلب تكاتف الجهود لضمان استقرار الأوضاع وتحقيق السلام.

من جهة ثانية استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيَّز التنفيذ صباح أمس، بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية، إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعضها خطيرة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك في قصف وإطلاق نار شرق بيت حانون وغزة، ورفح، ومخيم البريج، ترافق ذلك مع قصف مدفعي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي أمس، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول خمسة شهداء وعددٍ من الجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق المدينة، كما أصيب عددٌ من الفلسطينيين في انفجار منزل فخخته قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع.

كما أشارت المصادر الطبية إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف، وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة رفح ومخيم البريج، ترافق ذلك مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ مدينة غزة.

وأصيب عددٌ من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عددٍ من الجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، جراء انفجار منزل فخخته قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع، كما أصيب آخرون في قصف وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة رفح ومخيم البريج، ترافق ذلك مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ مدينة غزة.