مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإغاثية للشعب السوري

البلاد – متابعات

امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لمساعدة الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته في مختلف الأزمات والمحن، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 258 كيس أرز، و258 كيس طحين، و258 حقيبة عناية شخصية في مدينة السويداء، استفاد منها 984 فردًا بواقع 258 أسرة- بحسب “واس”.

كما وزّع المركز سلالًا غذائية وحقائب شتوية، وحقائب عناية شخصية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص، استفاد منها 1.982 فردًا بواقع 382 أسرة، وتوزيع قسائم بمحافظة حلب لشراء الكسوة الشتوية، استفاد منها 1.492 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان؛ حيث قام بتوزيع 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد. وبتمويل من مركز الملك سلمان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية شمال لبنان 53 مهمة إسعافية.