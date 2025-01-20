تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مع الحفاظ على إرث العُلا

البلاد ــ العلا

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 الذي تستضيفه دافوس السويسرية اليوم ويستمر حتى 24 يناير.

يُمثِّل هذا الحدث السنوي البارز فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الهيئة في التطوير الشامل للعُلا، وتحويلها إلى وجهة سياحية نابضة على مدار العام من خلال تحسين جودة الحياة وتقديم تجارب استثنائية تُلهم الزوار.

وتشكل مشاركة الهيئة منصة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التعرّف على جهود الهيئة لبناء مستقبل مزدهر، واستكشاف فرص الشراكات التي تعزز أهدافها؛ لتطوير اقتصاد متنوع ومستدام مع الحفاظ على إرث العُلا، كذلك التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال رئيس قطاع التواصل و العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن الطريري: “نعمل خلال مشاركتنا في دافوس على تعريف شركائنا الدوليين بالتطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تشهدها العُلا”، مضيفًا: “سنشارك خلال أيام المنتدى في نقاشات رفيعة المستوى، وجلسات حوارية رئيسة مع شخصيات بارزة من مجالات الأعمال والاستثمار والسياسة وغيرها”.

وأشار إلى أن المنتدى يُمثل منصةً هامة لاستعراض إنجازاتنا، للمساهمة في مسيرة التطوير والتحول الاستثنائية التي تخوضها العُلا.

وتركز مشاركة الهيئة في المنتدى على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستثمار في الإنسان، وحماية الأرض، وتعزيز التعاون؛ مما يرسخ مكانة العُلا وجهة رائدة للتنمية المستدامة، ومركزًا عالميًا للثقافة والسياحة والاستثمار.

يشار إلى أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن وفد مبادرة البيت السعودي الذي ترؤسه وزارة الاقتصاد و التخطيط، ويضم عدة جهات حكومية، منها وزارات السياحة، والاستثمار، والصحة، والنقل و الخدمات اللوجستية، والاتصالات و تقنية المعلومات، والهيئة السعودية للسياحة، وشركة الدرعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تطوير تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية.

ويستعرض البيت السعودي نموذج النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلا اتباع نهج استشرافي للتطوير المستدام.