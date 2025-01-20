بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعرّف ببرامجه التمويلية

البلاد ــ الرياض

يعمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تمكين المنشآت من خلال برامج تمويلية؛ تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح في بيان له بمناسبة حملته الإعلامية التي أطلقها للتعريف ببرامجه التمويلية؛ أنه يركز على سد الفجوات التمويلية وتقديم حلول تمويلية مرنة، تشمل “التمويل المشترك” لتعزيز الشراكات مع الجهات التمويلية، وتوسيع الفرص المتاحة للمنشآت، و”التمويل بالوكالة” لتوفير حلول مخصصة تتماشى مع احتياجات المنشآت، و”التمويل منخفض التكلفة” لدعم التنافسية، وتقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع.

وأفاد أن برامج البنك التمويلية تعكس رؤيته في دعم القطاع الخاص ركيزة أساسية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعب دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك أن اعتماده على الحلول الرقمية المتطورة، يُسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل المناسب؛ مما يتيح لأصحاب المشاريع تحسين أدائهم المالي والتشغيلي وتعزيز قدراتهم على المنافسة في الأسواق.

ويواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير برامجه وخدماته التمويلية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.