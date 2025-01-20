الإقتصاد

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعرّف ببرامجه التمويلية

صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1446 هـ      20 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

يعمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تمكين المنشآت من خلال برامج تمويلية؛ تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

وأوضح في بيان له بمناسبة حملته الإعلامية التي أطلقها للتعريف ببرامجه التمويلية؛ أنه يركز على سد الفجوات التمويلية وتقديم حلول تمويلية مرنة، تشمل “التمويل المشترك” لتعزيز الشراكات مع الجهات التمويلية، وتوسيع الفرص المتاحة للمنشآت، و”التمويل بالوكالة” لتوفير حلول مخصصة تتماشى مع احتياجات المنشآت، و”التمويل منخفض التكلفة” لدعم التنافسية، وتقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع.

وأفاد أن برامج البنك التمويلية تعكس رؤيته في دعم القطاع الخاص ركيزة أساسية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعب دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك أن اعتماده على الحلول الرقمية المتطورة، يُسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل المناسب؛ مما يتيح لأصحاب المشاريع تحسين أدائهم المالي والتشغيلي وتعزيز قدراتهم على المنافسة في الأسواق.
ويواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير برامجه وخدماته التمويلية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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