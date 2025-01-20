“المياه الوطنية” تضخ المياه إلى 3 مراكز بمنطقة حائل

الرياض : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل، ضخ المياه إلى مركز المشيطية التابع لمدينة حائل، ومركزي “وسيطاء الدليم والمثواة”‏‏ بمحافظة الحائط، وذلك عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات عالية، ووصولًا إلى هذه المراكز.

وبيّنت أن المشروع يخدم أكثر من 900 مستفيد، مشيرًة إلى أنه تم تنفيذ شبكات مياه بأطوال تجاوزت 3000 متر طولي، وربط تلك المراكز بخزانات عالية البالغ سعتها 300 متر مكعب.

ودعت الشركة العملاء الذين لم يرتبطوا بالخدمة في مراكز وسيطاء الدليم والمثواة والمشيطية طلبها من قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa ، موضحة أن تنفيذها لهذا المشروع يأتي لرفع نسب التغطية بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق استراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة.