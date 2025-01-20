أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي للجهات الأهلية

البلاد – الدمام

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المتدربين الفائزين في معرض سيول الدولي للاختراعات، الذي أُقيم في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2024م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، يرافقه المتدرب سلطان محمد الهبوب، من الكلية التقنية بالدمام، الذي حصل على جائزة خاصة من ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، والمتدربة ريانة منصور بوطويبة، من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء، التي نالت الجائزة الكبرى إلى جانب جائزة خاصة من الفلبين.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- لتطوير مهارات أبناء وبنات الوطن وتعزيز الابتكار، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

من جهة ثانية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، اللقاء السنوي السادس عشر للجهات الأهلية، الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان” التحول الاجتماعي: المستقبل والتحديات”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعددٍ من أصحاب الفضيلة والمعالي والقيادات، بمشاركة 402 جهة حكومية وأهلية.

ودشَّن سمو أمير المنطقة مشروع “التبرع الذاتي” لمتجر بر الشرقية الإلكتروني، وكرم الرعاة والداعمين، كما شهد سموه إبرام “برّ الشرقية” لاتفاقيات تعاونٍ مع الإدارة العامة للتعليم وغرفة الشرقية، مثمنًا التكامل بين الجهات الأهلية لتبادل الخبرات، والعمل التشاركي الموحد لتنمية القطاع غير الربحي.