وزارة البلديات والإسكان تُصدر الدليل المحدث لاشتراطات المرافق الترفيهية

الرياض : البلاد

أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل المحدث لاشتراطات المرافق الترفيهية، في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى مجال المرافق الترفيهية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة الزوار وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يشمل تطبيق الاشتراطات على جميع المرافق الترفيهية باستثناء دور العرض مثل المسارح والسينما، حيث تهدف الاشتراطات المحدثة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب ضمان الامتثال لمتطلبات كود البناء السعودي في عمليات الإنشاء.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة مجموعة من المتطلبات التي تتعلق بالجوانب المكانية مثل الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية والمتجانسة، ومتطلبات اللوحات التجارية، كما تتناول المتطلبات المعمارية، والواجهات والمظهر العام وغيرها من المتطلبات الفنية والتشغيلية، وذلك لتطوير تجربة المستخدم وضمان تقديم خدمات ترفيهية متكاملة تلبي تطلّعات المجتمع وتحقق أعلى معايير الجودة والسلامة.