نصيحة مهمة من الدفاع المدني

الرياض : البلاد

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية اقتناء كاشف الدخان، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع الخسائر وتعجيل عمليات الإخلاء.

وأوضحت المديرية، أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة لتنبيه سكان المنازل، مما يسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، ويساعد على سرعة الاستجابة لمكافحة الحريق.

ودعت المديرية العامة باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.