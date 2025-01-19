“موهبة” تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة القطاع غير الربحي

الرياض : البلاد

فازت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة عن فئة القطاع غير الربحي في المستوى البرونزي تتويجًا لجهودها المستمرة في تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بخدماتها.

وحصلت مؤسسة “موهبة” على الجائزة؛ نظير تميزها في تطبيق أعلى معايير الجودة، وتحقيق كفاءة الأداء العام، والإسهام في نشر وتعزيز ثقافة الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد “موهبة” مؤسسة وقفية غير ربحية، تأسست قبل أكثر من ربع قرن؛ انطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية الموهوبين أحد أعمدة التنمية والازدهار، وتمتلك منظومة متكاملة، تبدأ من اكتشاف المواهب، وتستمر برعايتها، وصولًا إلى استثمارها، وتُعد الأكثر شمولية عالميًا.

وأثمرت جهود “موهبة” في تحقيق المملكة أرقامًا استثنائية في عددٍ الجوائز والميداليات التي حصلت عليها في الأولمبيادات الدولية المختلفة، ومسابقات البحث العلمي، والمنافسات العالمية الأخرى.

يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد واحدة من أبرز الجوائز الوطنية؛ التي تهدف إلى تكريم المنشآت المتميزة، وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، وتعزيز ممارسات التميز المؤسسي.