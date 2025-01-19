مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ومنظَّمة “الألكسو” ينظِّمان ندوة تقرير السِّياسات اللُّغويَّة في الدُّول العربيَّة بتونس

الرياض : البلاد

ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة -بالتَّعاون مع المنظَّمة العربيَّة للتَّربية والعلوم والثَّقافة “الألكسو” غدًا، ندوة دوليَّة لمناقشة تقرير السِّياسات اللُّغويَّة في الدُّول العربيَّة، وذلك في مقر المنظَّمة بتونس, بمشاركة (50) خبيرًا من المجمع والمنظَّمة، وجمع من اللُّغويِّين والمختصَّين بالتَّخطيط اللُّغوي، وبعض المؤسَّسات اللُّغويَّة المرتبطة بسياسات اللُّغة والتَّخطيط في الدُّول العربيَّة، ومندوبو الدُّول العربيَّة في المنظَّمة، وأمناء اللِّجان الوطنيَّة.

وتندرج النَّدوة الدَّوليَّة ضمن خطَّة عمل مشتركة جرى تنفيذها بين المجمع والمنظَّمة؛ خدمةً للُّغة العربيَّة، وبالتَّنسيق مع اللَّجنة الوطنيَّة للتربية والثَّقافة والعلوم؛ لإعداد مشروع (منظومة السِّياسات اللُّغويَّة للدُّول العربيَّة)، الذي يتضمَّن رصدًا للسِّياسات اللُّغويَّة في الدُّول العربيَّة البالغ عددها (22) دولةً.

وتهدف النَّدوة إلى استعراض منهجيَّة العمل وآليَّاته في مشروع منظومة السِّياسات اللُّغويَّة العربيَّة، وعرض تقرير السِّياسات اللُّغويَّة للدُّول العربيَّة ونتائجه، إضافةً إلى مناقشة توصيات التَّقرير، وسبل تفعيلها، واستشراف مستقبل السِّياسات اللُّغويَّة في الدُّول العربيَّة؛ سعيًا لعمل لغوي إستراتيجي فاعل، وإطلاق مدوَّنة بيانات السِّياسات اللُّغويَّة للدُّول العربيَّة.

يُذكَر أنَّ الشَّراكة بين المجمع والمنظَّمة تأتي ضمن تفعيل مذكِّرة التَّعاون التي وافق عليها مجلس الوزراء؛ لتعزيز اللُّغة العربيَّة، ودعمًا للمبادرات المشتركة في نشرها، والمحافظة على سلامتها، وإبراز قيمتها المعبّرة عن العمق اللُّغوي، وتيسير تعلُّمها وتعليمها، والنهوض بالثَّقافة العربيَّة.