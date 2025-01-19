المحليات

النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة منطقة جازان ويلتقي بالمراجعين

صحيفة البلادaccess_time20 / رجب / 1446 هـ      19 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جيزان : البلاد

 قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة تفقدية إلى مقر النيابة العامة بمنطقة جازان، ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة.

 واطلع معاليه خلال الزيارة، على سير العمل في دوائر النيابة العامة، والتقى بمنسوبي النيابة، والقيادات الأمنية في المنطقة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا التعاون لمعالجة القضايا الجزائية وفق الأنظمة، مع ضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق المكفولة للجميع.

 كما التقى معالي النائب العام بالمراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي احتياجاتهم.

 وتُعد هذه الجولة امتدادًا لجولات معاليه التفقدية التي تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابة العامة في مختلف المناطق، ومتابعة العمل القضائي النيابي عن قرب، وتلمس احتياجات المراجعين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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