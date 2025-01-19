المملكة تحتضن معرض التحوّل الصناعي العالمي

البلاد ــ الرياض

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد حاليًا في العاصمة الرياض؛ اتفاقية ثلاثية مع شركة “دويتشي ميسي” الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة، لإطلاق معرض التحول الصناعي في المملكة خلال شهر ديسمبر 2025، ضمن شبكة معارض “هانوفر ميسي” العالمية، في خطوة تجسد مكانة المملكة الصناعية الرائدة إقليميًا وعالميًا، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة “دويتشه ميسي”.

ويستضيف المعرض مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في التحول الصناعي والتقنيات الصناعية المتقدمة، ويسلط الضوء على تطوّر القطاع الصناعي السعودي خلال الأعوام الأخيرة، مستنداً على خارطة طريق رسمتها رؤية المملكة 2030، ورحلة تحوّل الصناعة في المملكة عبر تبنّي المنشآت الصناعية الوطنية لأحدث تقنيات التصنيع المتقدم، وتحفيزها للابتكار الصناعي، واستفادتها من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات التصنيع، لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى عرض خدمات وحوافز منظومة الصناعة والتعدين لتمكين التحوّل الصناعي في المملكة.

ويعد المعرض منصة رائدة تجمع قادة الصناعة والمبتكرين وصناع القرار من حول العالم، لتبادل الأفكار وعرض أحدث حلول التصنيع المتقدمة، ويستقطب أبرز الشركات الصناعية الكبرى والناشئة لاستعراض ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي، كما يتيح الفرصة أمام بناء شراكات استراتيجية دولية فاعلة تسهم في تطوير الصناعة وخلق القيمة المضافة فيها، ويعزّز الاستثمارات النوعية في تقنيات التصنيع الحديثة.

وتهدف الوزارة من خلال إطلاق المعرض لتعزيز تبني المصانع المحلية لمفاهيم وحلول التصنيع المتقدم والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الإستراتيجية والنوعية للقطاع الصناعي السعودي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.

ويمثل معرض “هانوفر ميسي” في ألمانيا أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي حيث اجتذبت أخر نسخة له في العام 2023م أكثر من 200 ألف زائر، كما يعد حدثًا عريقًا للتحوّل الصناعي إذ أقيمت أول نسخة منه عام 1947م، ويشكّل أضخم محفل عالمي للتقنيات الصناعية باحتضانه سنويًا نحو سبعة آلاف جناح للعارضين، بحضور شخصيات سياسية وصناعية وتقنية بارزة عالميًا، كما يكتسب المعرض أهمية كبيرة في التحوّل الصناعي باعتباره نقطة الانطلاق لمفهوم الثورة الصناعية الرابعة.