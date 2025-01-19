التويجري رفعت الشكر للقيادة لصدور الأمر الملكي.. تشكيل مجلس «هيئة حقوق الإنسان» في دورته الخامسة

الرياض- واس

رفعت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، باسمها ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة لمدة أربع سنوات.

وأعربت عن تقديرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم ومؤازرة من القيادة الرشيدة؛ لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان، ورفع الوعي بها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين في المملكة.

كما عبرت عن شكرها لأعضاء مجلس الهيئة السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهودٍ مثمرة خلال فترة عملهم بالمجلس، ما كان له الأثر الطيب.

– أعضاء مجلس الهيئة

وقد تم تسمية الأعضاء بمجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة وهم:

الدكتور غفون بن سالم بن مسعود اليامي، الدكتورة آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، الدكتورة سارة بنت عبدالعزيز بن محمد الفيصل، الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، ضحى بنت علوي بن محمد آل إبراهيم، الدكتورة سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، الدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف، الدكتور عثمان بن طاهر بن أحمد طالبي، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان، نوال بنت خالد بن محمد القحطاني، عواطف بنت فهد بن ساعد الحارثي، الدكتور سليمان بن محمد بن عبدالعزيز الشدي، محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب، أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان المطلق، أسماء بنت فؤاد بن عبدالسلام فارسي، الدكتور فيصل بن سلطان بن فهاد السبيعي، الدكتور رجاء الله بن دخيل الله بن عايض السلمي، الدكتور عدنان بن عبدالله بن محمد النعيم، نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن الخثيلة، منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، الدكتور عبد الحميد بن عبدالله بن محمد الحرقان، الدكتور عبداللطيف بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، الدكتور محمد بن ناصر بن محمد الشلفان، الدكتورة لانا بنت حسن بن سعد بن سعيد، فوزة بنت متعب بن نوري المهيد، الدكتورة ريما بنت عبدالله بن إبراهيم بن غدير.