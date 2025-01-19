الأحوال المدنية المتنقلة تُقدِّم خدماتها في (56) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (56) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة وثانوية قصيباء لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية ابن عقيل ببريدة، ومتوسطة ابن هشام ببريدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في مركز الصمعورية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في ابتدائية ربيع ابن كعب، ومتوسطة عبدالرحمن الناصر ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في ابتدائية أُحد ببريدة، ومتوسطة عبدالله بن سليم ببريدة، ومتوسطة السيح والحجازية، وللنساء في الثانوية الثالثة ببريدة لمدة يوم لكل موقع، وفي ثانوية الجرير الشمالي بمركز الفوارة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء للرجال في مستشفى قصيباء العام، والكلية التقنية بالرس لمدة يومين لكل منهما، وفي متوسطة حطين بعنيزة، وابتدائية مجمع الخليج التعليمي ببريدة، ومتوسطة مجمع الخليج التعليمي، وللنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة البدائع لمدة يوم لكل منهم، ويوم الخميس للرجال في ابتدائية الإمام السيوطي، ومتوسطة الإمام السيوطي ببريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة تندحة بخميس مشيط، ومتوسطة الراية وثانوية صقر قريش بأبها، وللنساء في متوسطة عتود العماير بخميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، وفي الثانوية السادسة للبنات بأبها، ومتوسطة وثانوية سبت تنومة بالنماص، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة الوسم وصقلية بالقحمة، ومتوسطة وثانوية مليح بالنماص، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مدرسة عمرو بن العاص بالجمة لمدة يوم واحد لكل موقع، وثانوية تندحة للبنين لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في متوسطة وثانوية سدوان بالنماص، ويوم الأربعاء للرجال في مدرسة الثغر الثانوية بالبرك لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي ثانوية الملك عبدالله بأبها لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الثامنة للبنات بأبها لمدة يوم واحد.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للنساء في جمعية التنمية الأهلية بالأحساء لمدة أربعة أيام، ويوم الاثنين للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مدرسة الظهران الأهلية، وثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل، والابتدائية الثانية بالدمام، والابتدائية الخامسة عشرة بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى سليمان الحبيب، وللنساء في ثانوية زينب بنت خزيمة بالجبيل، والابتدائية الثانية بعين دار بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الحادية عشرة بعد المئة بجدة لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز أبو راكة لمدة يومين، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء في العقيق بالطائف لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها للنساء اليوم في الثانوية الحادية عشر للبنات بعرعر، والمتوسطة الخامسة للبنات بطريف، والابتدائية الثالثة للبنات برفحاء لمدة يوم لكل منهم، ويوم الثلاثاء في هجرة المركوز لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة المغيرة بن شعبة، وللنساء في المدرسة العشرون، والمدرسة السابعة والأربعون لمدة أسبوع لكل موقع.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في محافظة سميراء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مطار حائل الدولي لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.