اختتام قمة ريادة الأعمال الاجتماعية بالمدينة المنورة.. تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات بالمجتمع السعودي

البلاد – المدينة المنورة

بنتائج مميزة في تعزيز دور ومشروعات قطاع الأعمال الاجتماعية في ضوء رؤية المملكة 2030، اختتمت الجلسات العلمية لملتقى” القمة السعودية لريادة الأعمال الاجتماعية” تحت شعار” نحو ريادة الأعمال الاجتماعية المستدامة” بالمدينة المنورة، بتنظيم” نماء المنورة” وبالشراكة مع عدد من الجمعيات الاجتماعية الوطنية.

واستُهلت جلسات اليوم الأخير بالجلسة الرابعة، وعنوانها” دعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية، تناولت سياسات دعم وتعزيز مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة، ودراسة أفضل الممارسات الدولية لدعم مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية، بينما ناقشت الجلسة العملية الخامسة” قياس وتقييم أثر مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية”.



وقدمت الجلسة السادسة بعنوان” الابتكار الاجتماعي وتحسين الخدمات المجتمعية في المملكة العربية السعودية (التطبيقات المبتكرة)”، التي أدت إلى تحسين الخدمات المجتمعية، وجاءت الجلسة السابعة والختامية تحت عنوان” بناء القدرات وتطوير المهارات في مجال مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية”، فيما سلطت جلسة “عمالقة مجال ريادة الأعمال الاجتماعية” الضوء على قصص النجاح.

يذكر أن القمة شهدت مشاركة نخبة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال الاجتماعية من 11 دولة مختلفة.