أخضر البلياردو للسيدات يبدأ تحضيراته لغرب آسيا 2025

البلاد- جدة

اعتمد الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للبلياردو للسيدات؛ للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2025، التي تستضيفها المملكة خلال شهر أبريل المقبل.

وتضمن البرنامج الإعدادي إقامة ثلاث معسكرات داخلية تقام على فترات، وسيكون أولى المعسكرات منتصف شهر فبراير المقبل.

وكانت المديرة الفنية للمنتخب السيدة شاسي، قد أعلنت عن قائمة اللاعبات المنتظر دخولهن للمعسكر؛ حيث ضمت 6 لاعبات هن ( منار البلوي ونوت البلوي ورولا عاشور” نادي الوطني”، ورحاب شكري” نادي الانتصار” ولارا الزنان” نادي الحريق” وجود بخاري” نادي الشباب”).

من جانبها، أكدت نجلاء العليان نائب الرئيس وعضو لجنة الممتخبات ومديرة منتخب السيدات، أن مدربة المنتخب ساشي اختارت أميز اللاعبات، وقالت:” منار البلوي ونوت البلوي من اللاعبات المميزات بجانب اللاعبة رحاب الحاصلة على فضية غرب آسيا، واللاعبة لارا الزنان وصيفة العرب في الأردن، واللاعبة رولا عاشور الحاصلة على فضية العرب بالرياض، واللاعبة جود بخاري حققت برونزية آسيا”.