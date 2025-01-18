فريق ريتشارد ميل يتوج باللقب الأغلى في ختام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء 2025

العُلا – خالد بن مرضاح- هاني البشر

اختُتمت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء 2025 يوم السبت بنهائي مُثير حبس الأنفاس، حيث تُوج فريق ريتشارد ميل باللقب بعد منافسة شرسة استمرت يومين. حقق الفريق الفائز، بقيادة نجمه بابلو ماكدونو وبمشاركة كلير مونتباتن؛ ماركيزة ميلفورد هافن ومحمد السويدي، انتصاراً تاريخياً بنتيجة 8 – 6 على فريق عكمة، الذي ضم نخبة من اللاعبين الموهوبين بينهم ناتشو فيغيراس وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن عباس وبلوي بينغسينغ، وذلك في نهائي كأس ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء الذي شهد حضوراً جماهيرياً مذهلاً.

شهدت المباراة النهائية أجواءً حماسية وتنافساً محتدماً، إذ ظل الفريقان متعادلين بنتيجة 6-6 حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الرابع، قبل أن يتمكن فريق ريتشارد ميل من تسجيل هدفين حاسمين ليؤمن من خلالهما كأس بولو الصحراء المرموقة من قلب واحة العُلا التاريخية.

في قرية الفرسان للفروسية، عاش الحضور تجربة استثنائية لا تُنسى، حيث شهدوا ختام رابع بطولة بولو في العالم تقام على رمال الصحراء، ليُسجل هذا الحدث الرياضي الفريد بصمةً مميزة في تاريخ العُلا الحافل بالفعاليات الرياضية والتراثية المميزة.

شهد يوم السبت مواجهات حاسمة ضمن نهائيات الكؤوس، بعد انتهاء مباريات الجمعة بنظام الكل ضد الكل، حيث أظهرت الفرق الستة المتنافسة مستوى عالٍ من المهارة والتنافسية في سعيها لحصد اللقب.

في مباراة تحديد المركز الأخير، التقى الفريقان صاحبا المركز الثالث في المجموعتين (أ) و(ب)، وهما فريق دادان الذي يضم ميا كامبياسو وصاحب السمو الملكي الأمير عباس بن علي وميغيل موريل، وفريق بادجت بمشاركة ميلي هاين وهاري ديفيد لويس مونتباتن؛ إيرل ميدينا وفيليب مولر، في مواجهة شهدت تنافساً قوياً وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تمكن فريق دادان من حسم النتيجة لصالحه بنتيجة 7 – 6.

أما في نهائي الكأس الفرعية، التقى وصيفا المجموعتين (أ) و(ب)، وهما فريق العلا بقيادة أدولفو كامبياسو وبمشاركة وعبدالمحسن الحكير وكلاريندا تيجا-دارمادى، وفريق بنتلي الذي ضم كلاً من بورتو كامبياسو وصاحب السمو الملكي سلطان بن خالد الفيصل وسارة سيغل ماغنيس، في مواجهة حماسية شهدت تبادلًا للهجمات وندية كبيرة بين الفريقين، انتهت بفوز مستحق لفريق بنتلي بنتيجة 6 – 5.

وفي اللحظة الحاسمة التي انتظرها عشاق البولو، انطلقت صافرة بداية نهائي كأس ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، حيث تلاقت طموحات فريقي القمة ريتشارد ميل وعكمة، متصدري المجموعتين (أ) و(ب)، في صراعٍ على اللقب الغالي. وانتهى اللقاء التاريخي بفوز مميز لنجوم ريتشارد ميل، مختتمين بذلك البطولة التي حققت نجاحاً لافتاً منذ انطلاقها لأول مرّة.

مُنحت جائزة أفضل لاعب في البطولة لصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن عباس، وهو استحقاقٌ ناله عن جدارة بعد أدائه المُبهر طوال مُجريات البطولة. بينما حصدت كلير مونتباتن؛ ماركيزة ميلفورد هافن جائزة أفضل لاعبة لفئة السيدات. أما لقب هداف البطولة فكان من نصيب النجم العالمي ناتشو فيغيراس، في حين نال الجواد “أوبسوليت” جائزة الجواد الأفضل في البطولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كلير مونتباتن؛ ماركيزة ميلفورد هافن: “كانت تجربة استثنائية بكل المقاييس، بل وتجاوزت كل توقعاتي أيضاً. لم أكن أعلم ما ينتظرني في هذه البطولة، لكنها تضمنت كل ما هو رائع؛ مباريات بولو حماسية، أشخاص مميزون، أجواء مذهلة، مناظر طبيعية لا مثيل لها، وأيضاً تقاليد عريقة تمزج بين التاريخ والثقافة. أتمنى من كل قلبي أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى العُلا للمنافسة إذا تمت دعوتي مجدداً. سيكون ذلك مصدر سعادة كبيرة لي، فقد كانت تجربة لا تُنسى على الإطلاق.”

قدّم النهائي خاتمة مثيرة لنسخة أخرى من البطولة التي رسخت مكانتها بسرعة كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث امتزجت الإثارة بالتنافسية العالية في أجواء استثنائية من قلب واحة العُلا التاريخية.

لم تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، بل حظي الزوار بتجربة ممتعة في قرية المشجعين، التي قدمت مزيجاً من الأنشطة الترفيهية والموسيقية المتنوعة ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، تُسلّط بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء الضوء على الجذور العميقة لتراث الفروسية الأصيل في المملكة العربية السعودية، وتُبرز في الوقت نفسه ثقافة العُلا الغنية وجمالها الطبيعي الخلاب.

تعد بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء هي جزءاً من تقويم لحظات العُلا لموسم 2024/25، وهو برنامج سنوي حافل بالفعاليات والمهرجانات التي تحتفي بالرياضة والترفيه والثقافة والتراث في العُلا. يشمل التقويم العديد من الفعاليات البارزة، من بينها سباق طواف العُلا للدراجات الهوائية للمحترفين، وسباق درب العُلا، وكأس الفرسان للقدرة والتحمل.