طريقة عمل مشروب الجلاب

جلاب شراب اشتهر في الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين وسوريا ولبنان والاردن. ويحضّر الجلاب بكميات كبيرة خاصة خلال شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

كوب سكر أبيض

كوب دبس العنب

كوب ماء ورد

لتر ماء

2 كوب مكعبات ثلج

كوب زبيب

ملعقة كبيرة صنوبر

ملعقة كبيرة فستق

ملعقة كبيرة لوز

طريقة العمل

نحضر الزبيب بعد أن نغسله جيداً وننقعه في المياه لمدة يوم كامل ونضعه في إناء كبير

بعد أن نتأكد أن الزبيب قد نفش تماماً بذلك يصبح جاهزاً لوضعه في الخلاط ونضربه حتى يصبح على شكل صلصة

نحضر منخل ناعم أو مصفاة ونضع الزبيب المهروس في المصفاة ونتركه إلى أن يتصفى جيداً ( من الأفضل استخدام قطعة من القماش لتصفية الزبيب )

نضيف السكر وماء الورد ودبس العنب ونستمر بالتقليب والتحريك الجيد إلى أن يذوب السكر بشكل تام

نضع الخليط على نار متوسطة لمدة لاتتجاوز الربع ساعة

نضع الخليط في عبوة ( قارورة ) وندخلها إلىى الثلاجة ( ينصح أن تكون القارورة زجاجية )

عند التقديم نخرج القارورة من الثلاجة ونكون قد حضرنا الأكواب إذ نقوم بتعبئة ربع الأكواب من مركز شراب الجلاب ونكمل الباقي بالماء نضع مكعبات الثلج ونزين فوقها باللوز والفستق والزبيب المجفف والصنوبر أو حسب الرغبة

ونقدم شراب الجلاب