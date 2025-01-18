طريقة عمل تورتة الكيوي

تتضمن فوائد الكيوي الصحية الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وزيادة المناعة، والوقاية من أمراض القلب

المقادير اللازمة

للكيكة

8 حبات بيض أحمر

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

2 ونصف كوب دقيق

للتزيين والحشو

400 ملل كريمة

كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب مثلج

4 عبوات كريم شانتي بودرة

سيرب

كيوي مقطع

كوب كيوي مهروس

طريقة العمل

الكيك

يخفق البيض مع الفانيليا حتي يتضاعف حجمه مع إضافة السكر بالتدريج للبيض وإستمرار الخفق

ينخل الدقيق مع البيكينج بودر ويقلب

يضاف الدقيق لخليط البيض علي دفعات ويقلب برفق

يوضع خليط الكيك في صينية فرن علي شكل قلب مُبطنة وتخبز الكيكة في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

نقوم بإعداد الحشو والتزيين

نقوم بخفق الكريمة مع السكر البودرة والكريم شانتي والحليب والكيوي المهروس حتي تصبح كثيفة

تقطع الكيكة علي 3 طبقات

نحضر الطبقة الأولي من الكيك

تسقي بالسيرب

ثم يوضع القليل من الكيوي المقطع

يغطي الكيوي بالكريمة

ثم توضع الطبقة الثانية من الكيك وتكرر نفس العملية

توضع الطبقة الثالثة من الكيك

وتغلف التورتة بالكريمة من الوجه والجوانب

تترك بالثلاجة حتي تبرد قليلاً

تزين بشرائح الكيوي

ثم توضع في طبق التقديم

تزين بكريم شانتي ابيض وتقدم