طريقة عمل المكرونة بالجمبري والكريمة

من أبرز فوائد الجمبري تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، يرجع ذلك لاحتوائه على السيلينيوم ومادة الأستازانتين

المقادير اللازمة

كيلو جمبري مقشر ومنظف

كيلو مكرونة لانجويني أو شرائط

ملعقة زبدة

ملعقة زيت زيتون

بصلة متوسطة مقطعة

4 فص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كوب ونصف كريمة

جبن بارميزان

بقدونس مفروم

طريقة العمل

تسلق المكرونة حسب التعليمات المدونة علي العبوة

نحضر مقلاة ونضع بها الزبدة وزيت الزيتون ثم نضع الجمبري والملح ويقلب إلى أن يتغير لونه

يرفع الجمبري من المقلاة ويترك جانباً

يضاف البصل ويقلب إلى أن يذبل

نضيف الثوم ونحرك دقيقة

نضيف الكريمة والفلفل الأسود وتترك تغلي حتي تصبح كثيفة

نضيف الجمبري ويترك 3 دقائق

نضع المكرونة للمقلاة ويقلب الجمبري مع االمكرونة

توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس

تقدم ساخنة