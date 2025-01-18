” ديفنديد وباور اف بيوتي وهواد والمبير” أبطالاً لـ كؤوس الأسبوع الرابع عشر من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الرابع عشر من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 79 و80 و 81 أيام الخميس والجمعة والسبت وتألف كل حفل من اثني عشرشوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيره وكؤوس عديدة، حيث خصص الشوط العاشر من يوم الجمعة لكأس المملكة المتحدة على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وظفر بالكأس الجوادالمميز ديفنديد للمالك مهيدب عبدالله علي المهيدب وبتدريبات عبدالعزيزخالد وبقيادة الخيال ايدي كاسترو، وأقيم في الشوط الثاني عشر كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإنتاج المحلي على مسافة2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وسجل نفسه بطلاً للكأس الجواد المبير للمالك نغيمش فهد عبدالهادي العجمي وبتدريبات حمد الرشيد وبقيادة الخيال فيكتور جوتيرز.

وفي سباقات يوم السبت، أقيم في الشوط التاسع كأس إمارة منطقةعسير، لأعمار الثلاث سنوات وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وظفربالكأس الجواد هواد للمالك فيصل محمد الجضعي القحطاني وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال عادل الفريدي،

وفي الشوط الثاني عشر خصص لكأس جامعة الملك خالد على مسافة1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، واستطاع الجواد باور افبيوتي تحقيق المركز الأول بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال لويس موراليس.