جدة تستعد لاحتضان منافسات بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1

عائض الدهاس – جدة

مع اقتراب العد التنازلي وقبل عشرة أيام على الموعد المنتظر، تستعد جدة لاستقبال موسم جديد من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 التي تستضيفها المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف من وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة. حيث يجتمع نجوم الرياضة والفن العالميون، مثل توم برادي، وويل سميث، وديدييه دروغبا، وفيرات كوهلي، لقيادة فرقهم في منافسات مليئة بالإثارة والحماس على شواطئ البحر الأحمر الرائعة.

لفتت قوارب “ريس بيرد” الكهربائية الأنظار بعروضٍ استثنائية قبالة سواحل جدة خلال الموسم الأول من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1، التي أقيمت في فبراير 2024. وشهدت البطولة تفوق فريق برادي، الذي حسم اللقب بعد سلسلة من المنافسات القوية التي جمعته بنخبة المتسابقين. ومع انطلاق الموسم الجديد هذا العام بمشاركة بعض أبرز الفرق التي تتنافس على كورنيش جدة في المرحلة الأولى من سباقات الموسم التي تمتد عبر قارات العالم، تتزايد حماسة عشاق الرياضة لاكتشاف من سيكون بطل النسخة الجديدة، حيث يسعى الجميع إلى اعتلاء منصة التتويج وخطف الأضواء وترك بصمة لا تمحى في سجل رياضة ركوب القوارب الكهربائية.

تُقام تصفيات سباق جدة يوم الجمعة 24 يناير 2025، بينما يُجرى السباق الرئيسي يوم السبت 25 يناير 2025، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية / 14:00 بتوقيت أوروبا الوسطى. وبالشراكة مع وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، تُقدّم هذه البطولة تجربة فريدة تجمع بين الإثارة والتشويق، وتعد بأجواء لا تُنسى لكل من المشاركين والجماهير على حدٍ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص: “يشهد العالم انطلاق مهرجان رياضي بارز يجمع بين أحدث التقنيات في عالم الرياضات المائية وأعلى معايير الحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة للعروض الرياضية عالمية المستوى. ويُؤكد هذا الحدث التزام المملكة العربية السعودية بدعم وتطوير الرياضات المائية المستدامة وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والسياحة البيئية”.

الفرق المشاركة

تجمع الفرق المشاركة في البطولة بين سائقين وسائقات يتناوبون على قيادة القوارب، تحت إدارة مجموعة من الشخصيات العالمية البارزة. فمن عالم الترفيه، يتصدر المشهد نجم هوليوود ويل سميث مالك فريق “ويستبروك ريسينغ”، إلى جانب المغني الشهير مارك أنتوني مالك فريق “ميامي برعاية ماغنوس”، والمنتج الموسيقي ستيف أوكي مالك فريق “ريسينغ تيم أوكي”. ومن عالم الرياضة، ينضم كل من توم برادي مالك “فريق برادي”، وفيرات كوهلي مالك فريق “بلو ريسينغ”، وديدييه دروغبا مالك فريق “دروغبا” دروغبا، والنجم الاسباني الشهير رافاييل نادال مالك فريق “رافا”. بينما يضفي رجل الأعمال مارسيلو كلور مالك فريق “البرازيل التابع لمجموعة كلور” لمسة من التميّز إلى أجواء المنافسة، ما يعزز التنوع والتنافسية في البطولة.

تُقدم هذه البطولة رؤية مبتكرة لعالم السباقات التقليدية، من خلال تطوير وسائل نقل بحري تعتمد على محطات شحن صديقة للبيئة في مواقع السباقات، وهو ما يُرسخ مفهوم الممارسات البحرية المستدامة.

شهد الموسم الافتتاحي للبطولة إقامة سباقات في مواقع عالمية خلابة، مثل البندقية وموناكو وبويرتو بانوس وبحيرة كومو. وتُوّج فريق “برادي” بلقب البطولة، متفوقاً على فريقي “ويستبروك ريسينغ” و”ميامي برعاية ماغنوس”.

ويعكس تكرار استضافة المملكة لسباق افتتاح الموسم تأكيد البطولة على عمق علاقتها بالمملكة العربية السعودية وعلى رؤيتها الطموحة في دعم وتطوير الرياضات المستدامة كجزء من التنمية الشاملة في المملكة.

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