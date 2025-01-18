جامعة جدة تشارك في ماراثون “اقرأ”

البلاد- جدة

شاركت جامعة جدة ممثلة في مكتبات إدارة مصادر المعرفة، في النسخة الرابعة من ماراثون “اقرأ” ، أضخم ماراثون للقراءة في العالم العربي، عن بعد، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر لمدة أربعة أيام ، وينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ومشاركة 19 مكتبة من مختلف الدول العربية.

ويسعى الماراثون في نسخة هذا العام إلى تحفيز المجتمع على القراءة في المكتبات العامة، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، فيما يلتزم مركز إثراء بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة، حيث يهدف الماراثون في هذا العام للوصول إلى مليون صفحة مقروءة لتسهم في زراعة 10 آلاف شجرة.

تأتي مشاركة الجامعة في إطار جهودها لتعزيز الأنشطة الثقافية الداعمة للقراءة على المستويات المحلية، العربية، والعالمية ، كما تواصل جامعة جدة التزامها بتشجيع القراءة وتعزيز الوعي البيئي من خلال مبادراتها المتنوعة، ومشددة على أهمية الدور الذي تلعبه المكتبات في تحقيق هذه الأهداف السامية.