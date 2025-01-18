جامعة الإمام عبدالرحمن تُتوج بكأس بطولة كرة الطاولة للجامعات

الرياض – هاني البشر

حققت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة الطاولة للجامعات التي اختتمت اليوم السبت في جيزان واستضافتها جامعة جازان على مدار ٤ أيام في الصالة الرياضية بمدينة الملك فيصل الرياضية بمشاركة ٣٠ جامعة وكلية.

ونالت جامعة القصيم المركز الثاني ، وحلت جامعة جدة بالمركز الثالث ، فيما جاءت نتائج منافسات البطولة في مختلف الفئات كالتالي:

الفرق

1- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

٢- جامعة القصيم

٣- جامعة الملك عبدالعزيز

“الزوجي”

١- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

٢- جامعة جدة

٣- جامعة تبوك

“الفردي”

١- تركي المطيري “جامعة القصيم”

٢- سالم السويلم “جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل”

٣- خالد الشريف “جامعة جدة “

وتوج الفائزين بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية أ.د خالد المزيني بحضور ومشاركة رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو راسين.

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد الدكتور خالد المزيني الجميع بما حققوه، مثمناً لجامعة جازان الاستضافة المميزة من جميع الجوانب ، مؤكداً أن المستويات المميزة التي شهدتها البطولة على مدار أيامها تُنبئ بمستقبل باهر للعبة على مستوى الجامعات وكذلك في المنتخبات الوطنية.

وقال: “اختتمنا اليوم بطولة كرة الطاولة بمشاركة ٣٠ جامعة و١٣٨ طالباً من نخبة لاعبي المملكة ، ما جعلها بطولة قوية جداً شهدت النجاح من جميع الجوانب”.

وأضاف المزيني: “تشهد الرياضة الجامعية تطوراً كبيراً من خلال تنقلها بين مدن ومحافظات المملكة، وهو ما جعلها مساحة إضافية توفر فرصة كبيرة للتنافس المتوسط إلى العالي المستوى بين طلاب وطالبات الجامعات ، وكذلك مساحة لانتقاء الموهبين وفرصة كبيرة تتيح لأبنائنا وبناتنا ممارسة الرياضة بما يعود عليهم بالنفع.