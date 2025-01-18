جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالأحساء تفوز بدوري المناظرات 2025

الرياض – هاني البشر

اختتمت اليوم السبت 18 يناير 2025م، في جامعة الفيصل بالعاصمة الرياض، منافسات دوري المناظرات 2025، التي نظمتها وزارة الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025م، بمشاركة 20 جامعة سعودية.

وتوَّج الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد؛ وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، فريقَ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من محافظة الأحساء بالمركز الأول وكأس دوري المناظرات 2025، فيما جاء فريق جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الأهلية في المركز الثاني، بينما جاءت جامعة الملك خالد في أبها في المركز الثالث.

وكان دوري المناظرات قد شهد مشاركة 80 طالبًا وطالبة، مثـّلوا 20 جامعة من مختلف مناطق ومدن المملكة، تنافسوا خلالها في برامج حوارية، تهدف إلى معالجة القضايا الرياضية والثقافية، وتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والرياضية.

يشار إلى أن دوري المناظرات، يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة التي تستهدف شابات وشباب المملكة، لتنمية قدراتهم الفكرية في بيئة تنافسية محفزة، من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي، والحوار البنّاء، والخطابة، عبر مناقشة قضايا رياضية، وثقافية، واجتماعية ذات أهمية مجتمعية.