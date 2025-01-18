امعة جدة تُعرّف زوار معرض الحج والعمرة بالدبلومات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن

شاركت جامعة جدة ممثلةً في الكلية التطبيقية بمؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة في جدة سوبردوم بجناح للتعريف ببرامج الدبلومات المقدمة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن وبما يتلاءم مع سوق العمل.
كما عرّف الجناح الزوار بالخدمات اللوجستية وسلاسل الامداد والإرشاد السياحي والموارد البشرية والضيافة والفندقة وتقنية الغذاء والسفر والسياحة، فضلًا عن اسهام الجناح في تغذية جميع الشركات المساهمة والفنادق ومكاتب شؤون الحج بكوادر بشرية مؤهلة للارتقاء بجودة منظومة الحج، بجانب تقديم العديد من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية في عدة مجالات.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م