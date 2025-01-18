البطل يزيد الراجحي.. “10 أعوام.. نحو تحقيق الأحلام”

البلاد- جدة

الصبر سمةُ الأبطال الذين يعرفونَ طريقَ أهدافهم، والعمل الدؤوب خصلة المبدعين نحو تحقيق أحلامهم، وبين هؤلاء وهؤلاء فارسٌ سعودي، شرع باب حلمهِ عام 2015م، راغباً في اعتلاء أكبر المنصات في رياضة المحركات، وها هو يصل بعد عشرةِ أعوام، ليكون أول بطلٍ يحقق رالي داكار على أرضِ بلاده، ويكتبَ فصلاً جديداً في مملكةِ المستقبل.

السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف” خاضَ أول مشاركةٍ له في رالي داكار عام 2015م، وتحديداً مع فريق “تويوتا هايلوكس”، وحقق آنذاك أول فوزٍ له في إحدى مراحل الرالي، قبل أن يغادر المنافسة وهو في المركز الثالث، فيما حقق في العام الذي يليه المركز الحادي عشر، واضعاً بصمةً مثاليةً بين السائقينَ العالميين.

في عام 2017م؛ قرّر يزيد الراجحي الانضمام إلى فريق “ميني إكس– رايد”، منهياً هذه النسخةَ في المركز السابع والعشرين، إلا أنه عاد عام 2019م، ليحقق رقماً مميزاً بحصده المركز السابع، مما يؤكد رغبته الجامحة نحو تحقيق مراكزَ أفضل.

2020م شهدت إقامة النسخة الأولى في المملكة العربية السعودية، وتزامنَ مع ذلك السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف”، ليحقق منجزاً جديداً بحصوله على المرتبة الرابعةِ في الترتيب العام لفئةِ السيارات، إلا أنه في عام 2021م تراجع إلى المركز السادس عشر.

يزيد الراجحي أصبحَ في عام 2022م، أولَ سائق سعوديٍ يصعد منصة داكار، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في فئة السيارات، ونجاحه في تحقيق الفوز في مرحلتين من الرالي، إلا أن تقلبات النتائج خلال العامين الماضيين، وقراره بالانسحاب عام 2024م، لم يقفا عائقاً أمامه للعودةِ مجدداً في عام 2025م، وصناعة إنجازٍ غير مسبوق، بتتويجه بطلاً لرالي داكار السعودية في نسخته السادسة، ليصبح أول سائق سعودي يحقق لقب رالي داكار منذ انطلاقه عام 1979م.