نجوم فريق عكمة وريتشارد ميل وجهاً لوجه في نهائي ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

العُلا – خالد بن مرضاح- هاني البشر

انطلقت فعاليات الإثارة والتشويق في بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء 2025 يوم الجمعة في قرية الفرسان للفروسية، حيث أمتعت الفرق الستة المتنافسة الحضور بعروض رياضية مذهلة ومهارات استثنائية.

تُقام هذه البطولة الفريدة في قلب واحة العُلا التاريخية، بمشاركة نخبة لاعبي البولو المحترفين والشخصيات الملكية والرعاة الدوليين، وهي أول بطولة بولو تُلعب فوق رمال الصحراء على مستوى العالم.

خُصص اليوم الأول لمباريات الكل ضد الكل، حيث تم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين. بدأت الإثارة بمباريات المجموعة (أ)، حيث تلاقى فريق دادان، الذي يضم كلا من ميا كامبياسو وصاحب السمو الملكي الأمير عباس بن علي وميغيل موريل، ضد فريق عكمة، المكون من ناتشو فيغيراس وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن عباس وبلوي بينساينج. وانتهى اللقاء بعد شد وجذب بين النجوم العالميين لصالح فريق عكمة بنتيجة 4 مقابل 2.

بقي فريق دادان في الملعب وخاض مباراة أخرى ضد فريق العُلا، بقيادة الأسطورة أدولفو كامبياسو وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود وكلاريندا تجيا-دهارمادي. وبعد منافسات استثنائية وتشجيع ملفت من الجماهير، انتهت المباراة بفوز فريق العلا بنتيجة 5 – 2. اختُتمت منافسات المجموعة (أ) بمباراة حماسية بين العُلا وعكمة، والتي انتهت بفوز عكمة بنتيجة 5 – 4، بعد أداء مذهل قدمه نجوم الفريقين فوق رمال العُلا الذهبية.

ركزت الجولة الثانية على المجموعة (ب)، التي تضم بعض أبرز الأسماء اللامعة في عالم البولو أيضاً. واجه فريق بنتلي، والذي يضم أدولفو “بوروتو” كامبياسو جونيور وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل وسارة سيجل-ماغنيس نظيره فريق بادجت، الذي شهد مشاركة كل من ميلي هاين وإيرل ميدينا؛ هاري ديفيد لويس ماونتباتن وفيليب مولر.

واختتم اللقاء المميز بفوز ملفت لفريق بنتلي بنتيجة 4 – 3. تبع ذلك مباراة بلغ الحماس فيها أشدّه بين نجوم بنتلي وفريق ريتشارد ميل، بقيادة بابلو ماكدونو وماركيزة ميلفورد هافن؛ كلير ماونتباتن ومحمد السويدي، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2 – 2، بعد أداء أكثر من رائع. اختُتمت منافسات المجموعات بمباراة بين بادجت وريتشارد ميل، والتي انتهت بفوز مستحق لفريق ريتشارد ميل بنتيجة 3 – 0.

مهدت النتائج النهائية الطريق لمنافسات استثنائية يوم السبت. سيلعب متصدر المجموعة (أ) وهو فريق عكمة ضد متصدر المجموعة (ب) وهو فريق ريتشارد ميل، للظفر بكأس بولو الصحراء المرموقة. بينما يشهد نهائي الكأس الفرعية مواجهة بين وصيف المجموعة (أ) وهو فريق العُلا ووصيف المجموعة (ب) وهو فريق بنتلي. وتبدأ منافسات السبت بمباراة تحديد المركز الأخير بين الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في المجموعتين، وهم دادان ضد فريق بادجت.

وإلى جانب عروض البولو عالمية المستوى، قدمت البطولة تجربة لا تُنسى لضيوفها في قرية الفرسان للفروسية، حيث تكاملت المنافسات الرياضية النخبوية مع الأنشطة الترفيهية والموسيقى الحية. كما استمتع الأطفال بأوقات رائعة في منطقة مخصصة لهم في قرية المشجعين.

تختتم بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء يوم السبت بالجدول الزمني التالي:

● 12:15 ظهراً: مباراة تحديد المركز الثالث

● 2:15 ظهراً: نهائي الكأس الفرعية

● 4:15 عصراً: نهائي كأس بولو الصحراء المرموقة

● بعد المباراة النهائية: حفل توزيع الجوائز

في نسختها الرابعة، تُواصل بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء مهمتها في إحياء تراث الفروسية الأصيل في المملكة العربية السعودية، وإلقاء الضوء على عمق ثقافة العُلا وتاريخها العريق. تعد البطولة المرموقة جزءاً من تقويم لحظات العُلا لموسم 2024/25، الذي يدعم رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى. يضم تقويم لحظات العُلا مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تقام على مدار العام، بما في ذلك سباق الدراجات الاحترافي طواف العُلا، وسباق درب العُلا، وكأس الفرسان للقدرة والتحمّل.