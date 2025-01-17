موسم الدرعية يطلق فعاليات حي الطريف التاريخي

الرياض : البلاد

أعلن موسم الدرعية عن إطلاق فعاليات حي الطريف التاريخي، والتي تتضمّن حزمةً متنوعةً من الأنشطة وتقدّم تجربةً نوعيةً تُسهم في استكشاف تاريخ حي الطريف المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك من خلال عددٍ من البرامج الثقافية التفاعلية والروايات النوعية التي تنقل الزوار عبر التاريخ، لاستكشاف تفاصيل أبرز الأحداث التي جرت في حقبة الدولة السعودية الأولى وتستعرض بطولات أئمتها.

ويضم برنامج حي الطريف عددًا من التجارب الثقافية والفنية والتاريخية التي تُبرز عادات الضيافة والكرم التي تتميّز بها الدرعية وتشتهر بها المملكة العربية السعودية، كما يُسلّط الضوء على جمال الخيل العربي الأصيل في تجربةٍ تفاعليةٍ مع الزوار، ويستضيف البرنامج جلساتٍ ثقافية، وقصصًا من تراث المنطقة، في حين يجمع الديوان شعراء وخبراء يتحدّثون عن أصول الشعر والقصص التي ارتبطت به خلال العقود الماضية، كما سيشهد برنامج حي الطريف عرضًا مسرحيًّا تفاعليًّا يُبرز قصة الدرعية، حيث يأخذ الزوار في رحلةٍ عبر الزمن، في جولةٍ بين أبواب الطريف التي تحكي تاريخ الدرعية، وسيَر أئمتها وأبطالها.

ويتميّز برنامج حي الطريف بتجارب متنوعة تتضمّن بناء الألغاز، وتجسيد دور أهل الطريف، وإلقاء القصائد المرتبطة بتاريخ الحي، وتجارب تفاعلية للعرضة السعودية، وعددًا من الألعاب التقليدية، وورش عملٍ متخصصة في تقنيات البناء التقليدي، وأبواب الدرعية القديمة، والديكورات النجدية الداخلية، وصناعة الحبر والأختام، وغيرها.

أما تجربة “850هـ” التفاعلية التي تستمد اسمها من تاريخ تأسيس الدرعية عام 850هـ على يد الأمير مانع المريدي، فتعود بنسختها الجديدة لتتيح للزوار تجربة الانطلاق في رحلةٍ تفاعليةٍ تعود بهم لأزمنةٍ مختلفة، والتعرّف عن قرب على الشخصيات التاريخية، في رحلةٍ تهدف لاستكشاف الزمن والحكايات البطولية التي تملأ التاريخ الممتد للدرعية والمملكة العربية السعودية؛ عبر أسلوبٍ مبتكر يعتمد على حل الألغاز من القصص المختلفة، كقصة الإمام تركي بن عبدالله “ردّاد أرضه”، وتجربة أبطال المنقية.

ويأتي موسم الدرعية الذي بدأت أنشطته في 20 من ديسمبر الماضي، تحت شعار “أرض ترويك”؛ لمنح الزوار تجارب مميزة، وعروضًا حيّة، ومعارض فنية فريدة، كما يمثّل ملتقى للمبدعين للاحتفاء بالفن المعماري الأصيل، مع تسليط الضوء على الإرث الثقافي والتاريخي الغني للدرعية؛ ليمثّل دعوةً مفتوحةً للتفاعل مع الماضي العريق واكتشاف روعة الحاضر في أجواءٍ مليئةٍ بالأصالة والتراث.