شاهد| النصر يتعادل مع التعاون ويتراجع للرابع

جدة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة النصر والتعاون، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الحولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين،فتراجع النصر للمركز الرابع في جدول الترتيب.
ووصل النصر إلى 29 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن القادسية الثالث. ورفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.
وضغط فريق المدرب ستيفانو بيولي لإدارك التعادل بعد نهاية الاستراحة حتى نجح المدافع لابورت في هز الشباك بالدقيقة 64 من ضربة رأس.
وكاد رونالدو أن ينتزع الفوز للنصر، لكن البديل رين ريفاس أبعد الكرة قبل عبورها خط المرمى في الوقت بدل الضائع للمباراة.
شاهد أهداف مباراة #التعاون_النصر بصوت المعلق محمد حسين 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/8lwy790PxN
— SSC (@ssc_sports) January 17, 2025