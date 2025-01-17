شاهد| النصر يتعادل مع التعاون ويتراجع للرابع

جدة- محمود العوضي

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة النصر والتعاون، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الحولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين،فتراجع النصر للمركز الرابع في جدول الترتيب.

ووصل النصر إلى 29 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن القادسية الثالث. ورفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

سيطر النصر على الشوط الأول وحاول القائد كريستيانو رونالدو كثيرًا، لكنه افتقر للدقة قبل أن يمنح سعد الناصر التقدم لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وضغط فريق المدرب ستيفانو بيولي لإدارك التعادل بعد نهاية الاستراحة حتى نجح المدافع لابورت في هز الشباك بالدقيقة 64 من ضربة رأس.

وكاد رونالدو أن ينتزع الفوز للنصر، لكن البديل رين ريفاس أبعد الكرة قبل عبورها خط المرمى في الوقت بدل الضائع للمباراة.