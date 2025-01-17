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شاهد| الخليج يعبر العروبة بثلاثية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الخليج يعبر العروبة بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1446 هـ      17 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الخليج في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية الخليج كل من عبدالله السالم وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 22 و 32 من عمر الشوط الأول. وعزز محمد شريف النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب العروبة عبدالملك الشمري قبل النهاية بدقيقة واحدة.

بهذا الفوز، ارتقى الخليج إلى المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، ورفع رصيده إلى النقطة 23، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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