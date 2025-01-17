شاهد| الخليج يعبر العروبة بثلاثية في ” روشن”

البلاد- جدة
نجح فريق الخليج في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه العروبة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
سجل ثلاثية الخليج كل من عبدالله السالم وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 22 و 32 من عمر الشوط الأول. وعزز محمد شريف النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب العروبة عبدالملك الشمري قبل النهاية بدقيقة واحدة.
بهذا الفوز، ارتقى الخليج إلى المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، ورفع رصيده إلى النقطة 23، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
بثلاثية السالم ومارتينيز وشريف.. الخليج يكسب العروبة ⚽️✅
• شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_العروبة | #SSC pic.twitter.com/XOcl7gohvd
— SSC (@ssc_sports) January 17, 2025