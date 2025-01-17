رياضة البولو ترتدي ثوبها الرملي| بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء تنطلق اليوم

العُلا – خالد بن مرضاح

فوق رمال الصحراء الذهبية، انطلقت اليوم بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء 2025، لتُشعل حماس الجماهير بعروض عالمية المستوى في واحة العُلا التاريخية، مُقدمةً لعشاق الإثارة والرياضات النخبوية عطلة نهاية أسبوع لا تُضاهى.

تُقام البطولة يومي الجمعة والسبت في قرية الفرسان للفروسية، بمشاركة ستة فرق من النخبة تضم بعض أفضل لاعبي البولو في العالم؛ إلى جانب شخصيات ملكية مرموقة ورعاة دوليين بارزين. تعتبر هذه البطولة هي أول بطولة بولو في العالم تقام على رمال الصحراء، ما يضفي مزيداً من التميّز على المنافسات المنتظرة.

بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، تحتفي بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بتراث الفروسية المتأصل في هوية المملكة العربية السعودية، كما تسلط الضوء على تاريخ المنطقة الغني وطبيعتها الصحراوية الخلابة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق البطولة، صرّح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: “تنسجم البولو تماماً مع طبيعة العُلا الخلابة وتقاليدها العريقة في الفروسية، ما يجعل من واحتنا التاريخية مكاناً مثالياً لاستعراض روعة هذه الرياضة ومهاراتها الاستثنائية”.

وأضاف: “من خلال شراكاتنا مع منظمات كالاتحاد السعودي للبولو والجهات العالمية الرائدة، نسعى لترسيخ مكانة العُلا كوجهة عالمية للرياضات النخبوية، وذلك من خلال استضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى، والاستثمار في تطوير البنية التحتية المتكاملة، وتقديم برامج تدريب وتطوير شاملة على كافة المستويات”.

وبدوره قال فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو: “يُمثّل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة الرياضة الدولية، ونحن نفخر بأن نرى المملكة العربية السعودية تقود المشهد الرياضي العالمي من خلال مثل هكذا بطولات مرموقة.”

وأضاف: “يعكس النجاح الذي تحقق لغاية الآن عمق جذور الفروسية في تاريخ المملكة. هذا الشغف المتوارث بمفاهيم الأصالة والمهارة، يُظهر ارتباطنا العميق بهذه الرياضة النبيلة وإرثها العريق. تُعد بطولة العُلا لبولو الصحراء تجسيداً لهذا الشغف، حيث تجمع أفضل فرسان البولو بالعالم في قلب العُلا، لتقديم عروض تُلهم الأجيال وتُخلّد هذا الإرث في ذاكرة التاريخ، وسط طبيعة الواحة الخلابة”.

تشهد نسخة هذا العام منافسة ستة فرق تتنافس للفوز بكأس بولو الصحراء المرموقة. تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث ستلعب المباريات بنظام الكل ضد الكل، وتكون الفرق على النحو التالي:

• العُلا: أدولفو كامبياسو، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود، كلاريندا تجيا دارمادى

• دادان: ميا كامبياسو، صاحب السمو الملكي الأمير عباس بن علي، ميغيل موريل

• بدجت: ميلي هاين، إيرل ميدينا؛ هاري ديفيد لويس ماونتباتن، فيليب مولر

• بنتلي: أدولفو “بورتو” كامبياسو جونيور، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، سارة سيغل-ماغنيس

• عكمة: ناتشو فيغيراس، صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن عباس، بلوي بينسانغ

• ريتشارد ميل: بابلو ماكدونو، ماركيزة ميلفورد هيفن؛ كلير ماونتباتن، محمد السويدي

تبدأ البطولة اليوم الجمعة بمباريات الكل ضد الكل، حيث تنطلق منافسات المجموعة (أ) التي تضم (العُلا، دادان، وعكمة) أولاً في تمام الساعة 3:20 مساءً بالتوقيت المحلي. تليها المجموعة (ب) التي تضم (بنتلي، بدجت، ريتشارد ميل)، بداية من الساعة 5:45 مساءً.

بينما تقام النهائيات يوم السبت، حيث تبدأ بمباراة تحديد المركز الأخير بمشاركة الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في كل مجموعة. وستُلعب المباراة النهائية للكأس الفرعية في تمام الساعة 2:15 مساءً بين وصيفي المجموعتين (أ) و (ب)، قبل أن تقام المباراة النهائية على كأس بولو الصحراء المرموقة في تمام الساعة 4:15 مساءً بين متصدري المجموعتين (أ) و (ب).

إلى جانب منافسات البولو العالمية، تتيح البطولة للضيوف فرصة استكشاف قرية المشجعين التي تزخر بالأنشطة الترفيهية والمعارض الثقافية والمتاجر، بالإضافة إلى العروض الموسيقية الحية التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة.

أصبحت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية في المملكة العربية السعودية، وتلتزم من خلال نسختها الرابعة بمواصلة ترسيخ هذه الإرث المميز.

ومن جانبه قال بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نفخر بشراكتنا الراسخة مع بطولة العُلا لبولو الصحراء منذ عام 2022، والتي تُجسّد التزامنا بدعم المبادرات التي تُعزز التراث والثقافة والرياضة. هذا التعاون يؤكد أيضاً التزامنا بدعم طموح العُلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للتجارب الرياضية والثقافية الفريدة”.

أما بالنسبة للسيد رامي المعلم، نائب رئيس إدارة الوجهات والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، فقد صرّح: “تُعد بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بمثابة درّة التاج في تقويم فعاليات لحظات العُلا، الذي يحتفي بمختلف التجارب الثقافية والرياضية والفنية على مدار العام، انطلاقاً من الفعاليات الشتوية المميزة كمهرجان شتاء طنطورة، وصولاً إلى السباقات العالمية كطواف العُلا. كما نهدف إلى إلهام جيل جديد من مُحبي الفروسية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرياضات النبيلة، وذلك من خلال إتاحة هذه الفعاليات الفريدة أمام شريحة واسعة من الجماهير المحلية والإقليمية والدولية”.

تعد البطولة المرموقة جزءاً من تقويم لحظات العُلا لموسم 2024/25، الذي يدعم رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى. يضم تقويم لحظات العُلا مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تقام على مدار العام، بما في ذلك سباق الدراجات الاحترافي طواف العُلا، وسباق درب العُلا، وكأس الفرسان للقدرة والتحمّل.