توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 107 مليارات ريال في مؤتمر التعدين الدولي

الرياض : واس

شهدت النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي المنعقدة في الرياض؛ توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، وتستهدف تلك الاتفاقيات تمكين الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى الاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات المعدنية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعددٌ من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتتضمّن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها؛ مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة توسيالي كورميتال العربية، للتعاون في إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الفولاذ المسطح في مدينة رأس الخير الصناعية، ويهدف المشروع إلى دعم سلسلة القيمة المضافة لقطاع الصلب في المملكة وتعزيز إمكانيات التصدير، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة فالي لإنتاج قوالب الحديد الخام في رأس الخير، مما يعزز إمدادات المواد الخام الضرورية للصناعات الوطنية والعالمية.

وفي خطوة طموحة لتعزيز إنتاج النحاس، وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع شركة فيدانتا المحدودة لإنشاء مصهر ومصفاة نحاس بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج قضبان النحاس بطاقة 300 ألف طن سنويًا في مدينة رأس الخير.

وشملت الاتفاقيات أيضًا إبرام مذكرة تفاهم بين شركة مكيال المالية وشركة التعدين البحري، تهدف إلى تأسيس صندوق لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المعادن في أعماق البحار، ويعد هذا المشروع مبادرة مبتكرة لتوسيع نطاق استكشاف الموارد المعدنية واستخدام تقنيات حديثة في التعدين البحري.

ومن جهتها وقّعت الشركة الوطنية للصناعة مذكرة تفاهم مع شركة شنغهاي دونغهيشين للمواد الجديدة المحدودة، بهدف تطوير صناعة المواد المتقدمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والتقنيات الصناعية.

وشهد المؤتمر، الإعلان عن 4 مشاريع إستراتيجية منها إطلاق مشروع مشترك بين شركتي أرامكو ومعادن لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحول الطاقة، وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أرامكو في البيانات الجيولوجية والتقنيات الرقمية، وقدرات شركة معادن في مجالات الاستكشاف والتطوير، كما أعلنت شركة معادن من جهة أخرى عن اكتشافات جديدة تشمل توسعة محتملة لمنجم منصورة ومسرة واكتشافات بوادي الجو ورواسب شيبان.

وفي قطاع الحديد والصلب، أعلنت شركة “حديد” عن استحواذها الكامل على شركة الراجحي للصناعات الحديدية، مع خطة استثمارات بـ25 مليار ريال لتلبية احتياجات المشاريع العملاقة، فيما أعلنت شركة باوستيل الصينية عن بناء أول مصنع متكامل للصلب خارج الصين بالتعاون مع شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، انطلقت أمس في الرياض، بحضور قياسي تجاوز 18 ألف مشارك من 170 دولة، وبمشاركة 405 متحدثين في أكثر من 70 جلسة، لاستعراض أحدث التطورات في القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستدامة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.