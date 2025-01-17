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القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية ويرتقي للثالث
الرياضة

القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية ويرتقي للثالث

صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1446 هـ      17 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أوديون إيغالو، لاعب الوحدة في الدقيقة 30. سجل اللاعب كاميرون بويرتاس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 44 بصناعة من تركي العمار.

وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية عن طريق اللاعب بيير اوباميانغ في الدقيقة 67، واختتم اللاعب إزيكويل فرنانديز أهداف فريق القادسية في الدقيقة 90+7.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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