القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية ويرتقي للثالث

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أوديون إيغالو، لاعب الوحدة في الدقيقة 30. سجل اللاعب كاميرون بويرتاس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 44 بصناعة من تركي العمار.
وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية عن طريق اللاعب بيير اوباميانغ في الدقيقة 67، واختتم اللاعب إزيكويل فرنانديز أهداف فريق القادسية في الدقيقة 90+7.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.
نقاط الوحدة تصعد بالقادسية للمركز الثالث مؤقتًا✅
📺 شاهد ثلاثية بنو قادس 🔴⬇️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_القادسية | #SSC pic.twitter.com/O8xqNYhAiW
— SSC (@ssc_sports) January 17, 2025