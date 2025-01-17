الطائي يفرط في صدارة” يلو”.. وأحد ينتصر.. وأبها و العين حبايب

حائل- خالد الحامد
فرط فريق الطائي في اعتلى الصدارة بعد أن سقط في فخ التعادل 2/2 مع مضيفه الجبيل، بعدما كان متقدمًا بهدفين عن طريق إبراهيما تانديا، وقلص الجبيل الفارق عن طريق فينيسيوس باربوزا من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الجبيل التعادل عن طريق مدافع الطائي إبراهيم النخلي خطأً في مرماه.
بهذه النتيجة، أصبح الطائي بالمركز الثاني برصيد 29 نقطة والجبيل 16 نقطة بالمركز قبل الأخير.
وفي لقاء ثان، قاد الحارس محمد بابطين فريقه أحد لتحقيق الانتصار الثالث بالمسابقة، بعد تصديه لركلة جزاء في الدقيقة 95 من عمر المباراة من مدافع الفيصلي عبدالله با، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة المجمعة الرياضية.
نجح الفريق الاحدي بالتقدم بواسطة عبدالعزيز العرياني في الدقيقة 73. والتقط الفريق الاحدي بعضاً من أنفاسه، وأوقف النزيف النقطي وتنفس مدربه الوطني يوسف عنبر الصعداء.
بهذا الفوز وصل أحد للنقطة 12 في المركز الأخير فيما بقي الفيصلي على نقاطه 18 في المرتبة 15.
وشهدت المباراة طرد لاعب الفيصلي البرازيلي كارلوس دي سوزا.
وحسم التعادل السلبي مواجهة أبها مع العين في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 22 نقطة بالمركز التاسع، والعين 16 نقطة بالمركز 16.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 17, 2025