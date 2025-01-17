السعودي “يزيد الراجحي” يدخل التاريخ وينتزع لقب رالي داكار السعودية 2025

الرياض – هاني البشر
توّج بطل الراليات السعودي “يزيد الراجحي” بلقب رالي داكار السعودية 2025 لفئة السيارات كأول متسابق سعودي يحقق هذا المنجز الكبير في تاريخ الرالي الأكبر والأشهر عالمياً، حيث أقيمت هذه النسخة “السادسة” على أراضي المملكة خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2025م، ونظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف مباشر من وزارة الرياضة.
وحصد الراجحي سائق “أوفر درايف” لقب رالي داكار عن فئة السيارات، بعدما أنهى المسافة الإجمالية في 52 ساعة و52 دقيقة و15 ثانية، مبتعداً عن الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو” بفارق 3 دقائق و57 ثانية، فيما حصد السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “فورد موتور سبورت” المرتبة الثالثة بفارق 20 دقيقة و21 ثانية.
وبهذه المناسبة؛ رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو وزير الرياضة، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل الله أولًا، ثم بدعم القيادة الرشيدة، متمنياً أن يكون هذا الإنجاز خطوة كبرى لتحقيق نجاحاتٍ سعوديةٍ كبرى في رياضة المحركات.
وعبّر سموه عن سعادته بهذا اللقب قائلاً: “إن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونهِ فوزاً باللقب فحسب، بل نقطة تحولٍ في مسيرة رياضة المحركات، إذ إننا أمام مستقبلٍ مشرق، يعكس طموحاتنا وأهدافنا تجاه هذه الرياضة، ويؤكد سعينا الدائم نحو صناعةٍ تاريخٍ رياضي مميز لرياضة وطننا الغالي”.
من جهته، أبدى البطل السعودي يزيد الراجحي سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي تحقق باسم المملكة العربية السعودية، مقدماً هذا الإنجاز التاريخي لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ نظير دعمهما غير المسبوق للرياضة والرياضيين من أبناء هذا الوطن الغالي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ودعمهم المتواصل، وتشجيعهم المستمر، والذي كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا اللقب التاريخي، في واحدٍ من أصعب سباقات العالم.
ونال الأسترالي دانيال ساندرز سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ”، لقب الرالي عن فئة الدراجات النارية، قاطعاً المسافة في 53 ساعة و8 دقائق و50 ثانية، وبفارق 8 دقائق و50 ثانية عن الإسباني توشا سكارينا درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا إتش.آر.سي”، ومن خلفه زميله في الفريق الفرنسي فان بيفيرين ثالثاً بفارق 14 دقيقة و46 ثانية.
فيما انتزع الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو سائق فريق “بي بي آر” اللقب عن فئة المركبات الصحراوية “تشالنجر”، بزمن قدره 57 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، يليه البرتغالي غرنزالو غويريرو سائق فريق “ريد بُل أوف رود”، بفارق ساعة واحدة و11 دقيقة و38 ثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإسباني باو نافارو سائق فريق “بي بي آر”، بفارق ساعةٍ واحدة و30 دقيقة و13 ثانية.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “إس إس ڤي”، نجح الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” في الظفر بالمرتبة الأولى، وذلك في ظرف 59 ساعة و13 دقيقة و11 ثانية، تلاه التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “كان- إم فاكتوري”، بفارق ساعتين و6 دقائق و4 ثوانٍ، ومن خلفهما البرتغالي ألكسندر بينتو، سائق فريق “أولد فريندز” في المركز الثالث، بفارق 3 ساعات و37 دقيقة و11 ثانيةً عن المتصدر.
وفي منافسات فئة الشاحنات، تمكن التشيكي مارتن ماسيك، سائق فريق “إم إم تكنولوجي” من الظفر باللقب، بعد أن قصّ شريط النهاية خلال 58 ساعة و42 دقيقة و58 ثانية، متفوقاً على الهولندي فان دن برينك، سائق فريق “يورول سبورت رالي”، بفارق ساعتين و21 دقيقة و13 ثانية، فيما أكمل التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس” النِصاب بحلوله ثالثاً، بفارق ساعتين و26 دقيقة و43 ثانية.
يشار إلى أن المرحلة الأخيرة من رالي داكار السعودية 2025 قد اختتمت اليوم في هجرة الشبيطة، لمسافةٍ بلغت 131 كلم، منها 61 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.