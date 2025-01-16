مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري

البلاد – متابعات

وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية أمس، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

تأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

في السياق، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية- بحسب اختياره- من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 56 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال، وذلك ضمن مشروع مبادرة كنف للملابس الشتوية في سوريا للعام 2025م.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.