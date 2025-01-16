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شاهد| الفيحاء يصعق الأخدود بهدف قاتل
الرياضة

شاهد| الفيحاء يصعق الأخدود بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time17 / رجب / 1446 هـ      16 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم لفريق الفيحاء اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعادل النتيجة ناوليدج موسونا لفريق الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6.

وفي الوقت القاتل من عمر المواجهة وبالتحديد الدقيقة 87 نجح الزامبي فاشون ساكالا في تسجيل هدف فوز الفيحاء من ركلة جزاء.

هذا الفوز، رفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 12، واستمر في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

في المقابل تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 12 أيضًا، واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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