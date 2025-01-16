شاهد| الفيحاء يصعق الأخدود بهدف قاتل

البلاد- جدة
تغلب فريق الفيحاء على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم لفريق الفيحاء اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعادل النتيجة ناوليدج موسونا لفريق الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6.
وفي الوقت القاتل من عمر المواجهة وبالتحديد الدقيقة 87 نجح الزامبي فاشون ساكالا في تسجيل هدف فوز الفيحاء من ركلة جزاء.
هذا الفوز، رفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 12، واستمر في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.
في المقابل تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 12 أيضًا، واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.
الفيحاء يحقق النقاط الثلاث من أمام الأخدود ✅
📺 شاهد أهداف اللقاء.. ⤵️
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/xqMutTYN62
— SSC (@ssc_sports) January 16, 2025