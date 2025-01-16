أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دور اللجنة العليا للسلامة المرورية في تعزيز التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مظهرًا حضاريًا، يعكس وعي المجتمع ويعزز من سلامة الأفراد والممتلكات، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات المعنية؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية والحد من الحوادث.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مكتبه بمقر الإمارة أمس، اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشددًا سموه على تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع، ومواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للطرق، وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالقوانين المرورية.

واستعرض الاجتماع عددًا من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين السلامة المرورية في المنطقة، إضافة إلى تقارير الأداء وخطط العمل المستقبلية، التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.