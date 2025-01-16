“أمانة جدة” تضبط أكثر من 1,200 كلغم من المواد الغذائية المخالفة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة، خلال حملة رقابية مكثفة، أكثر من 1,200 كلغم من المواد الغذائية المخالفة، شملت معجنات معدة بطرق غير صحية ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مبنى سكني بحي مشرفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة وسلامة المجتمع.

وأوضحت الأمانة, أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بمشاركة بلدية العزيزية ولجنة سكن العمالة الأجنبية، رصدت موقعًا يفتقر إلى التراخيص النظامية للسكن الجماعي, حيث تبين استخدام شقتين في إعداد وتجهيز المعجنات في ظروف صحية متردية، إلى جانب وجود عمالة مخالفة تعمل على توزيع هذه المنتجات على المحال التجارية.

وأشارت إلى أنه جرى مصادرة 400 كلغم من الدقيق والسكر، إضافة إلى إتلاف 800 كلغم من المعجنات المعدة داخل الموقع بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية, كما جرى تسليم المواد الصالحة لجمعية حفظ النعمة.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل حملاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 عن أي ممارسات مخالفة للحفاظ على سلامة الجميع.