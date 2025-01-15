“NHC” تُعلن إطلاق التيار الكهربائي الجزئي في وجهة الأصالة

البلاد ــ الرياض

أعلنت شركة “NHC” عن تحقيق تقدم في أعمال البنية التحتية لوجهة “الأصالة” جنوب غرب مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة إنجاز شبكات البنيه التحتيه 93 %، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوفير خدمات متطورة تسهم في تقديم تجربة سكنية حديثة ومتكاملة.

وأوضحت الشركة أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة على مختلف شبكات البنية التحتية للمشروع، التي سجلت نسب إنجاز تعكس الجهود المبذولة، فقد تم الانتهاء بالكامل من شبكات الصرف الصحي، والسيول، والاتصالات، والإنارة، بنسبة إنجاز بلغت 100 % لكل منها، بينما حققت شبكة المياه نسبة إنجاز 92 %.

وبالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، تم إيصال الخدمة الكهربائية للمرحلة الأولى من المشروع، ويجري حاليًا إنشاء محطة تحويل كهربائية جهد 132/13.8 ك.ف. وبسعة 134 م.ف.أ بهدف توفير الخدمة الكهربائية لكامل المشروع، كما يجري حاليًا إيصال خدمتي المياه والصرف الصحي للمشروع، بدعم من شركة المياه الوطنية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزام شركة “NHC” بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في وجهاتها، مع التركيز على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم وجهات عمرانية حيوية تواكب تطلعات الجميع، ليجد الساكن بين أرجائها كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعموا بالرفاهية والراحة.

وتعد “الأصالة” واحدة من الوجهات السكنية التي تطورها الشركة في العاصمة الرياض، حيث يربط الوجهة عدد من الطرق الرئيسة المهمة، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، كما تتميز بتصاميمها العصرية ونماذجها المتنوعة على أكثر من 3800 وحدة سكنية من نوع: فيلا، وتاون هاوس، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 249 -332 م2 للوحدة.