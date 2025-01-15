مؤتمر الرياض يعزز التعاون الدولي لإنتاج المعادن الحرجة

البلاد ــ الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- انطلقت أمس في الرياض أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي بمشاركة ممثلي الحكومات لأكثر من 90 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، و50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين في العالم.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي حيال إنتاج المعادن الحرجة، التي تدخل في تحول قطاع الطاقة والصناعات التقنية الحديثة، ووضع أسس استدامة صناعة المعادن، ويناقش الاجتماع ما تم تحقيقه بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري الثالث، وتشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنشاء مراكز تميز في المنطقة؛ لتمكين الاستثمار وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية.

في السياق، يعقد اليوم الاجتماع الأول لمراكز التميز والتقنية، لمناقشة إنشاء شبكة إقليمية تستهدف بناء القدرات وتسريع التكنولوجيا في ذات المنطقة؛ لضمان ريادتها في قطاع التعدين والمعادن. كما يعقد الاجتماع الثاني لقادة هيئات المسح الجيولوجي الدولية.